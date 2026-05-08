【TGV Sud-Est(シュド・エスト)】 5月19日発売予定 価格: 38,500円(10両セット 【特別企画品】) 22,440円(22,440円) 16,060円(16,060円) KATOは、鉄道模型「TGV Sud-Est(シュド・エスト)」を5月19日に発売する。いくつかのバリエーションが展開しており、「TGV Sud-Est(シュド・エスト) 10両セット 【特別企画品】」が38,500円。「TGV Sud-Est(シュ