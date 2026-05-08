【大森くるみ】 10月 発売予定 価格 通常版：23,100円 DXver：29,700円 ノクターンのフィギュアブランド「ノクタナス」は、フィギュア「大森くるみ」を10月に発売する。価格は通常版が23,100円、DXverが29,700円。 本製品は、イラストレーターのoekakizuki氏が手掛けるオリジナルイラストより、落ち着いた色合いの制服に身を包んだ、どこに