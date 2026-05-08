けさ、福岡県大牟田市の工事現場でクレーン車が横転し、近くにいた作業員の男性が意識不明の重体となっています。きょう午前8時すぎ、大牟田市草木の工事現場で作業中のクレーン車が横転しました。この事故でクレーン車の荷台からおよそ300キロの鉄板が滑り落ち、近くにいた作業員の男性（60代）が鉄板と道路の間に挟まれました。男性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。現場では大型の蓄電池を設置する工事が行われてい