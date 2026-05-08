「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝と大関安青錦（２２）＝安治川＝が休場することが８日、決まった。同日の取組編成会議で２日までの取組に入らなかった。安青錦は６日の稽古で左足首を負傷。かど番の今場所は途中出場して勝ち越さなければ、大関在位３場所で関脇に転落する。安青錦は新関脇の昨年九州場所で初優勝し、大関に昇進。今年１月の初場所で新大関優勝。綱とりに挑んだ