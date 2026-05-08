先月（4月）香川県宇多津町内の自宅で娘（4）の足を蹴り、けがをさせた疑いで男（24）が逮捕されました。 傷害の容疑で逮捕されたのは、宇多津町の無職の男（24）です。警察によりますと男は、先月（4月）24日ごろから26日ごろまでの間、自宅で4歳の娘の左足を蹴る暴行を加え、左膝に打撲傷などのけがをさせた疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を否認しているということです。