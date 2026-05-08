70店舗以上のグルメやスイーツが全国から集結した、NIB主催の「DEJIMA博」の来場者数は、計21万人でした。 長崎市の「長崎創生プロジェクト」第1号に認定され、12回目の開催となった「DEJIMA博」。 長崎市の長崎水辺の森公園に話題のハンバーガーやカレーパン、スイーツなど全国から70店舗以上が集結したほか、出島メッセ長崎では「こどもでじまはく」が開催され、子ども向けの仕事体験「こども