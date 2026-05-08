お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾さん（36）が8日、結婚したことを発表しました。永見さんは自身の公式Xで「裏アカにてご報告があります」とし、『鈴原動物園』というアカウントで結婚を報告する文書を投稿しました。文書で永見さんは、「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します。この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と結婚を発表。そして、「これからも周り