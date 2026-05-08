女性７人組アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥが８日、都内で、グループ初の写真集「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集ＳＵＧＡＲＡＮＤＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントを開催した。タイでロケを敢行し、普段のメンバーカラーを脱ぎ去って違う色に挑戦した意欲作。村川緋杏（２６）は「いつもは着ない色を着て、新しいキャンチューを見せられた」という今作のできばえを「３億点