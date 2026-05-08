女優の岡崎紗絵が韓国旅行を堪能した。岡崎は７日までに自身のインスタグラムを更新。「韓国旅ファッションもご飯も最高だったなぁ！」と一言つづり、旅行ショットを大量公開した。洗練された大人なスタイルで、ハイセンスなファッションと絶品ご飯を心ゆくまで堪能した韓国旅行となった様子がうかがえる。この投稿には「韓国旅のショット嬉しい」「おしゃれ着こなす紗絵ちゃんは天才です」「紗絵ちゃんのファッションの幅