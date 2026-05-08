ドジャース・大谷翔平投手（３１）の新パフォーマンスが早くもＴシャツになった。米国でＴシャツ製作を手掛ける「ＲｏｔｏＷｅａｒ」が７日（日本時間８日）、レトロゲーム風のデザインで描かれた大谷の新Ｔシャツの販売を開始した。商品名は、「ＬＡキック・セリー」で、価格は３０ドル（約４７００円）となっている。大谷は６日（同７日）の敵地・アストロズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場すると、３回に二塁打を放ち、自己最