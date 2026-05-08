◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー５勝の川崎春花（村田製作所）が２９位で出て５バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算１アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で５位に浮上した。メジャー仕様の硬くて速いグリーンが牙をむく西コースで自身初の予選通過を決めた。出だし１番で４メートルに