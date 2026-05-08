フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、今年の世界選手権で４度目の優勝を果たした坂本花織さん（２６）が、直筆メッセージで思いをつづった。１３日には引退会見が行われることが公表されている。所属先のシスメックス公式インスタグラムが８日に更新され、「いつも応援してくださる皆さまへ」と題して公開された。坂本さんは、日本女子では初の３大会連続出場となった２月のミラノ・コルティナ五輪では