歌舞伎俳優の中村橋之助が８日、都内で行われた国立劇場６月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（６月５〜２０日、東京・サンパール荒川）の取材会に父の中村芝翫と出席した。歌舞伎３大名作「仮名手本忠臣蔵」から５、６段目を上演し、橋之助は父の芝翫と早野勘平役をダブルキャストで勤める。初役で勤める勘平役について「勘平は、ずっと夢でした。やりたいと思っていたお役なので、率直にうれしいです」。兄と慕う中村勘九郎