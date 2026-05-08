自然食研は、2026年5月7日、「GW明けの五月病の実態と連休中の飲酒習慣による内臓疲労」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年4月22日〜23日の期間、?週1回以上お酒を飲む習慣があると回答した20代〜50代の会社員503名、?内科医・消化器内科医であると回答したモニター506名の合計1,009名を対象に、インターネット調査にて実施された。○会社員の約7割がGW明けに不調を実感。原因は連休中の「お酒と食事」?今年のGW期間中、