◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）前半スタートの２０組６０人が第２ラウンドをホールアウトした。２打差２位から出た昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（加賀電子）が６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算５アンダーで暫定首位に浮上した。単独首位から出た福山恵梨（松辰）は６ホールを終えて