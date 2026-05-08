【モデルプレス＝2026/05/08】ABEMAでは、韓国の俳優イ・ソンギョン出演の韓国ドラマを配信中。本記事では5つの名作を紹介する。【写真】日本ドラマで人気沸騰・32歳韓国俳優、東京街中に降臨◆「大丈夫、愛だ」チョ・インソンとコン・ヒョジンの共演で贈る、トラウマを抱えた小説家と恋愛恐怖症の精神科医、シェアハウスを舞台に傷を抱えた大人たちが愛で癒やされていく姿を描くヒーリングラブコメディ。ヘス（ヒョジン）は様々な