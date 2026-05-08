畠山町長の不信任決議案を賛成多数で可決した秋田・八郎潟町議会 8日 八郎潟町議会は８日の臨時会で、病気療養中の畠山菊夫町長に対する不信任決議案を賛成多数で可決しました。 畠山町長は２月に脳出血で倒れ、治療が続けられていますが意識が戻っていません。４月２０日付で町長の妻から議長宛てに、仮に回復しても健康状態の維持は難しく、町長の職を辞するのが最善などとする要請書が出されていました。 不信任決議