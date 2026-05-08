ソニーは、デジタルカメラ「α」のティザーページを公開。ページには「Ready for the next R」のメッセージとともに「Event Announcement May 13th, 2026 22:30 JST」とあり、5月13日22時30分から発表を行なうようだ。 ティザーページの背景やメッセージの「R」から、現行機が2022年発売の高画素機「α7R V」の後継機だと思われる。ベーシック機の「α7 V」に搭載され