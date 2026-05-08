タレントの菊地亜美が8日、都内で行われたブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席した。【写真】ドキドキ…査定するシャネルのバッグを掲げる菊地亜美2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、菊地が持ち込みのブランド品を公開査定することに。菊池が持参したのは、今年購入したというシャネルのバッグ。毎年