フジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）が7日放送され、アカデミー賞俳優が今回の来日で唯一というバラエティ番組に出演した。【2ショット】これは興奮もの…！初来日となった“伝説のコンビ”、メリル＆アン登場したのはアカデミー賞俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。指原莉乃は登場前からカミカミになり、緊張した様子を見せた。2人が登場すると、「メリルに会えるのがうれし