サンダーとの西カンファレンス準決勝第2戦で競り合うレーカーズの八村（中央）＝オクラホマシティー（AP＝共同）【オクラホマシティー（米オクラホマ州）共同】米プロバスケットボールNBAは7日、各地でプレーオフ（PO）カンファレンス準決勝（7回戦制）が行われ、西で第4シードのレーカーズの八村塁は敵地オクラホマ州オクラホマシティーで第1シードのサンダーとの第2戦に先発し、38分46秒プレーして16得点、4リバウンドだった。