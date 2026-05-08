女子プロレスのセンダイガールズ（仙女）は８日、所属選手のＤＡＳＨ・チサコ（３７）がこのほど妊娠したことを公式ホームページで発表した。今後予定していた試合は欠場するといい、「本人とも協議を重ねた結果、母子の健康を最優先に考え、今後予定しておりました大会を欠場させていただくこととなりました。大会・試合を楽しみにしてくださっていた皆様、並びに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたことを心よりお詫び