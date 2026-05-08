5月8日（現地時間7日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーとの第2戦に臨んだ。 レイカーズはオースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた