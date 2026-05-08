ミマキエンジニアリングは後場急騰している。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の８２５億円から８３７億円（前の期比０．３％減）、営業利益が８５億円から９４億円（同３．２％増）、最終利益が５５億円から６７億円（同８．８％増）で着地したようだと発表した。各利益が減益予想から一転、増益かつ過去最高益に上振れして着地する格好となっており、好感した買いが集まっている