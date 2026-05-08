ソニーグループが後場にプラス圏に浮上した。同社は８日正午、取得総数２億３０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．８９％）、取得総額５０００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。株主還元姿勢を評価した買いが入ったようだ。 取得期間は１１日から来年５月１０日まで。また、発行済み株式総数の３．０％に相当する自社株１億８４４９万４３１９株を５月２９日に消却する。あわせて２７