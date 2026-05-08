８日に実施された流動性供給（第４５３回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がプラス０．００２％、平均落札利回り格差がマイナス０．００１％となった。また、応札倍率は３．１９倍となり、前回（３月２６日）の３．９１倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS