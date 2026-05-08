ＩＨＩが後場急上昇している。午後１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１兆８３００億円（前期比１１．４％増）、営業利益２４００億円（同４５．０％増）、純利益１６５０億円（同２．５％増）と大幅営業増益を見込み、年間配当予想を前期比実質増配となる２３円としたことが好感されている。 受注高は前期にエネルギーの大型案件があった反動で減少を見込むものの、売上高はアフターマ