多木化学は後場急騰し、一時ストップ高となる前営業日比７０５円高の５３１０円に買われた。きょう午後１時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高は１０７億７６００万円（前年同期比９．２％増）、営業利益は９億４６００万円（同３７．１％増）だったとしており、業況を評価した買いが集まっている。化学品事業が業績を牽引。水処理薬剤の主力である凝集剤の販売価格の是正や、機能性