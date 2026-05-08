徳島ヴォルティスは8日、ゲルト・エンゲルス監督(69)と契約解除したことを発表した。後任は大谷武文アカデミーダイレクターが今季終了まで担当する。エンゲルス監督は今季から徳島の監督に就任。J2・J3百年構想リーグWEST-Aで現在2位に位置しているものの、愛媛FCに0-6で敗れるなど3試合未勝利の状況だった今月5日に休養が発表されていた。クラブは当時、エンゲルス監督とチーム状況に関する協議を行っていることも伝えていた