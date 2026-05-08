明星工業 [東証Ｐ] が5月8日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.1％減の83億円になり、27年3月期も前期比7.9％減の76.5億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.1％減の22.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の24.2％→13.6％に大幅低下した。 株探ニュース