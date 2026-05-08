モリ工業 [東証Ｓ] が5月8日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.7％減の48.7億円になり、27年3月期も前期比5.7％減の46億円に減る見通しとなった。4期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円減の34円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.9％増の11.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.8％→9.9％とほぼ横ばいだった