発電機のトラブルで欠航が続いていたフェリー屋久島2が8日朝、10日ぶりに運航を再開しました。（仁田尾美菜アナウンサー）「フェリー屋久島2。欠航が続いていたが今出港した」8日午前8時半、鹿児島港を出港したのは鹿児島市と屋久島をつなぐフェリー屋久島2です。フェリー屋久島2は4月28日、航行中に発電機のトラブルが発生し、錦江湾で一時、漂流状態となりました。運航する折田汽船により