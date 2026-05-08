乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が、7日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後10・00）に出演。子育てへの不安を語った。同番組では、様々な“ヤバいデータ”をもとに“日本のリアル”を可視化。物価高の影響で子供の塾通いをあきらめる家庭がある一方、中学受験の有名塾「SAPIX」で上位クラスを狙うため別の塾にも通い、3年間で総額600万円の教育費は「