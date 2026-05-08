広島県庄原市の七塚原高原で、新緑のポプラ並木が訪れる人の目を楽しませている。時折、牛たちが緑のトンネルを悠然と歩く牧歌的な光景も見られる。七塚原高原は、１９００年に日本で初めて国立の種牛牧場が創設された場所。以来、畜産の研究場所として歴史を重ね、現在も県立の畜産技術センターが研究を続けている。約１１０本のポプラがそびえる並木道はセンターの近くにあり、牛を調教するための道としても使われている。