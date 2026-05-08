アイドルデュオ「ROIROM」の本多大夢（25）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。意外な素顔について語った。番組の人気恒例企画「ぽいぽいトーク」で「ぱーてぃーちゃん」信子から、自分が女性だったら自分と付き合いたいかと質問される場面が。本多は“×”の札をあげた。理由を聞かれると「俺は本当にめんどくさい人間なので」と回答。「自分のペースがあるんですよ。音楽のリハーサ