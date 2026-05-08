日本メナード化粧品は5月8日、睡眠と肌悩みに関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年5月19日〜20日、全国の20代〜60代の女性1,105名を対象にインターネットで行われた。睡眠と美肌の関係○睡眠時間のボリュームゾーンは、5時間〜7時間未満睡眠時間について調査したところ、最も多いのが「6時間〜7時間未満」で29%、2番目に多いのが「5時間〜6時間未満」で27%であり、この2つの群で過半数(合計56%)を占めた。また、年代別に