米国をはじめ、世界各地で公開中のマイケル・ジャクソンの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（日本公開は６月１２日）の成功は興行収入にとどまらず、マイケルの音楽作品への関心を再び高める原動力にもなっていると米メディアが報じている。その数字は驚異的で、最初のチャートデータによると、マイケルの音楽は映画が封切られた４月２４日から３０日までの最初の１週間で、米国内において公式オンデマンドストリーミング