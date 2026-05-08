セブン‐イレブン・ジャパンは5月12日、「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」(861.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」(861.84円)同商品は、約810gという、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。麺は極太でモチモチとした「ワシワシ食感」で、ひと口噛むごとに小麦の風味が広がるという。スープは、背脂のコクとにんにくのパンチを効かせた、ガツ