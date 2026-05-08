Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』が、4月29日から5月7日までの公開9日間で興行収入16億円、観客動員117.7万人を突破。そして、ムロツヨシ、佐藤二朗、宅麻伸が個性爆発なキャラクターで本作に出演していることが明らかとなった。【動画】大迫力のアクションを支えた練習風景や撮影の裏側満載！アクションメイキングPV第2弾「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性