女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が８日、東京・渋谷区のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで初の写真集「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集ＳＵＧＥＲＡＮＤＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントを行い、６月５、６日の日本武道館公演へ意気込んだ。メンバーの南なつは「倍倍ＦＩＧＨＴ！」が大ヒットした昨年を振り返り、「紅白に出られて夢のような時間だった」と