季節のフレーバーやキャラクターとのコラボアイスなど、話題のメニューが続々と登場している【サーティワン】には、限られた人だけが購入できる特別なグッズがあるそう。今回は、そんな「限定グッズ」について、どうすれば購入できるのか、どんなグッズなのか等を解説します。サーティワンファンだけじゃなく、お得にアイスをゲットしたい人にとっても参考になるかも。ぜひチェックしてみてく