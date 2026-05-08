BIG3は殿堂入り…5月6日の水戸戦で来場者が選出鹿島アントラーズは5月7日、前日の6日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第15節の水戸ホーリーホック戦で実施したスタグルニューヒーロー総選挙の結果を発表した。SNSで「いつも迷っちゃう」「日本一美味しい」など注目を集めている。来場者投票により、仲町商店会の常陸乃国しらす丼が2位のカツカレー（エミール）に16票差で競り勝ち、1位に輝いた。3位はシン・かしまし豚丼（