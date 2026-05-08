２年連続で夏場所を制した横綱・大の里（二所ノ関）と、破竹の勢いで番付を駆け上がってきながらけがの影響でカド番だった大関・安青錦（安治川）が、大相撲夏場所を初日（１０日）から休場する。いつもと違う光景となりそうな賜杯レースは、横綱・豊昇龍（立浪）と大関に復帰した霧島（音羽山）のモンゴル出身の２人が軸となる。豊昇龍は新横綱になった昨年春場所から重圧のためか、けがが相次ぎ安定感を欠いたが、最近は肩の力