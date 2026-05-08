「あなたのために」と言われると、つい断りづらくなってしまうものですよね。それが家族からの言葉であれば、なおさら受け止めようとしてしまう人も多いはずです。しかし、時にはその思いやりが負担としてのしかかってくることもあります。今回は、筆者の友人がそんな状況に直面したときのエピソードをご紹介します。 何にでも口を出す母