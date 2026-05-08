元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストの久能靖さんが２日に９０歳で亡くなったことが８日、同局の「ＮＮＮストレイトニュース」（月〜日曜・午前１１時３０分）で報じられた。関係者によると、横浜市内の施設で老衰のため亡くなったという。久能さんは東京大学文学部を卒業後、日本テレビに入社し、アナウンサーとしてニュース部門を担当。東大闘争や成田闘争、日中国交回復など歴史的な場面を実況中継し、特に１９７