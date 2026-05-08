ｙｏｇｉｂｏヴェルサイユリゾートファームは、エイシンフラッシュ（牡１９歳、父キングズベスト）が５月８日、東京・世田谷区の馬事公苑に到着したことをＸで報告した。同馬はＮＨＫマイルＣが行われる１０日に東京競馬場のローズガーデン内展示馬房で放牧され、ファンにお披露目となる。Ｘでは「朝９時頃には無事到着しています。長距離移動でしたが、フラッシュは落ち着いていて元気に過ごしています。まずはしっかり休みな