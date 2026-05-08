記事ポイント最大106cmのハイポジション設計でソファやダイニングチェアに座ったまま全身に風が届く温度センサーが室温を1℃単位で検知し、風量を自動で12段階調整ライトグリーン・オフホワイトの2色展開、希望小売価格13,800円（税込） 夏のリビングで扇風機を使っていても「ソファに座ると風が当たらない」と感じたことはありませんか。ユアサプライムスが2026年5月上旬に発売する扇風機は、高さ最大106cmというハイポジシ