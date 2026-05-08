記事ポイント愛知県警察のデータによると、自動車の単独事故死者数は5月が過去5年間で最多です連休中は初診が遅れると治療費の支払いを拒絶されるケースが多いため、早期受診が重要です交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所が、死亡事故・けが・あおり運転ごとの対処法を解説しています ゴールデンウィークなど連休中は交通量が増え、交通事故のリスクが高まります。愛知県警察がまとめた「交通事故防止のPOINT」では