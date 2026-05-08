メイプル超合金のカズレーザーが７日、ぺこぱの松陰寺太勇とのＹｏｕＴｕｂｅで、芸人コンビの「９９・９％」の解散理由を指摘した。この日は「コンビ解散」についてトーク。カズレーザーは「解散したら、おめでとうというべき。めっちゃ腹くくった決断に、外野が文句言っちゃダメ」とコメント。そのため「解散を止める企画系は、あまりいい気持ちはしない」との持論も語った。自身の解散については「多分しない。一緒の仕事