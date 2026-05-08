楽天グループと楽天Edyは、電子マネー「楽天キャッシュ」の残高の総称を「楽天ペイ残高」に順次変更する。 5月18日から「楽天ペイ」アプリ内の残高から表記が変更され、今後は「楽天市場」、「楽天ラクマ」など楽天グループの各サービスでも変更が適用される。 今回の変更では、ユーザーが保有する電子マネー「楽天キャッシュ【基本型】」「楽天キャッシュ【プレミアム